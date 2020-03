Bei der Grenzkontroll op der A64 sinn der däitscher Police direkt 3 Leit an d'Netz gaangen, déi wéinst diverse Verstéiss gesicht ginn.

E Mann aus Georgien, deen am Auto souz, gëtt direkt wéinst fënnef verschiddenen Tëschefäll vun der Justiz gesicht. En Haftbefeel gëtt et ënner anerem vum Parquet vun Dortmund, dat wéinst schwéierem Déifstall. Och gouf hie wéinst Verstouss vum Asylgesetz gesicht.

Déi zwou aner Persounen, déi mat him am Auto waren, hätte guer net an Däitschland dierften areesen, well si just eng Geneemegung fir Lëtzebuerg hunn. Si duerften net weiderfueren a géint si goufen Ermëttlunge wéinst dem Verstouss vum Openthaltsgesetz ageleet.