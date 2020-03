Wéi laang gëllen déi streng Corona-Mesuren? Wéini schwätzt een driwwer, wéi een nees do raus kënnt? De Moment mol nach net, seet déi däitsch Kanzlerin.

D'Angela Merkel hält et fir vill ze fréi, fir driwwer ze diskutéieren, wéini een nees méi Fräiheete kritt. Et wär elo net den Zäitpunkt fir iwwer méi labber Mesuren ze schwätzen, sot d'Kanzlerin en Donneschdeg ganz kloer. Am Moment géif et 4 bis 5 Deeg daueren, bis sech d'Zuel vun den Infizéierte verduebelt. Déi Zäitspann misst sech vill méi wäit strecken, sou „Richtung 10 Deeg“. D'Zil ass et jo, de Gesondheetssystem net z'iwwerlaaschten.

Mä och d'Wirtschaft an Däitschland mécht Drock. Allerspéitstens no Ouschtere misst een nees d'Ekonomie an d'Luucht fueren, soss hätt ee vill méi Schued, wéi duerch d'Krankheet entsteet, mengt de President vun der mëttelstänneger Wirtschaft an Däitschland.

Op ville Plazen, a ville Länner, gëtt driwwer nogeduecht wéi ee soll weider fueren. Dierfen déi Jonk fir d'éischt nees op d'Strooss? Schoulen an Etappen opmaachen? ...alles dat si Méiglechkeeten.

Mä nach huet een de Virus net am Grëff an de Moment ass also nach ze fréi fir eng Exit-Strategie.