De franséische Premierminister Edouard Philippe huet e Freideg d'Ausgangsspär bei eise franséischen Nopere bis de 15. Abrëll verlängert.

D'Pandemie ronderëm de COVID-19 huet am Hexagon scho fir ëm 1.700 Doudesfäll gesuergt. E Freideg de Mëtteg huet déi franséisch Regierung nach eng Kéier reagéiert an d'Ausgangsspär bis de 15. Abrëll verlängert.

Pour protéger les Français et permettre à nos hôpitaux de faire face au COVID-19, la période de confinement est prolongée jusqu'au 15 avril. pic.twitter.com/SBNUARY8r0 — Élysée (@Elysee) March 27, 2020

Iwwerdeems ass geplangt, de Grand Est weider ze entlaaschten an Infizéierter an d'Spideeler uechter d'Land ze verdeelen. Ma och d'Île-de-France koum bannent de leschte 24 Stonnen ëmmer méi no un d'Grenzen - d'Better fir Mënschen, déi intensiv Soine brauchen, ginn ëmmer méi knapp.

