Am Bundesstaat New York ass de Gesondheetssystem elo well iwwerfuerdert an den Héichpunkt vun den Infektioune gëtt sech eréischt an 3 Wochen erwaart.

An den USA hu sech antëscht scho méi wéi 104.000 Leit mam neiaartege Coronavirus ugestach. Domadder hunn d'USA China an Italien iwwerholl a sinn elo weltwäit dat Land, wat déi meeschte Coronafäll huet. An den USA gëtt et méi wéi 1.700 Doudesfäll.

Besonnesch schlëmm betraff ass d'Metropol New York. Den US-President Donald Trump huet an deem Kontakt dee gréisste Rettungspak an der Geschicht vun den USA ënnerschriwwen an an engems d'Krichswirtschaftsgesetz aktivéiert, mat deem ënnert anerem General Motors gezwonge gëtt, fir Beootmungsapparater ze produzéieren.

Den Autoskonstrukteur huet wësse gedoen, et wier ee schonn zanter méi wéi enger Woch ronderëm d'Auer domadder amgaangen. De sougenannten "Defence Production Act" gouf 1950 am Koreakrich ausgeschafft.

Elo schonn ass de Gesondheetssystem notamment zu New York iwwerfuerdert an dat Schlëmmst gëtt sech eréischt an 3 Wochen erwaart.

Aus Latäinamerika ginn iwwerdeems och méi Infektiounen elo gemellt.