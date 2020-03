D'Regierung zu Berlin huet annoncéiert, datt d'Mesuren op mannst bis den 20. Abrëll bestoe bleiwen.

Eeler Persoune misste sech däitlech méi laang wéi Jonker drop astellen, fir net mat Aneren a Kontakt ze sinn. Si an all ufälleg Leit misste geschützt ginn, sou laang et kee Vaccin gëtt, heescht et aus dem Kanzleramt.