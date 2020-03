Fir eng Stonn soll een e Samschdeg den Owend seng Luuchten aushunn an domadder en Zeeche fir eise Planéit setzen.

Mat der "Stonn vun der Äerd" wëll WWF, zesumme mat nach vill aneren Organisatiounen, en Zeeche setzen. Zesumme mat der Populatioun wëll een Drock op déi politesch Féierunge setzen, datt si endlech a puncto Klimaschutz reagéieren.

Et ass wichteg, sou schreift WWF Däitschland, datt een d'Erhëtze vun der Äerd op maximal 1,5 Grad Celsius ka begrenzen, well soss kéint dëse Klimawandel grav Konsequenzen fir d'Äerd, awer och fir d'Mënschheet hunn. D'Déiereschutzorganisatioun rechent, datt, sollt een d'Erhëtzen net an de Grëff kréien, ronn all sechste Spezies op der Äerd wäert ausstierwen.

Et ass dann och den Opruff un alleguerten d'Leit, fir e Samschdeg den Owend um 20.30 Auer d'Luuchte fir eng Stonn auszemaachen.

Déi éischten Earth Hour gouf iwwregens 2007 vu WWF Australien an d'Liewe geruff an war hei geduecht, fir géint den onnëtz héije Stroumverbrauch ze demonstréieren. Ee Joer méi spéit war et schonn eng weltwäit Aktioun bei där ronn 100 Millioune Leit matgemaach hunn. D'lescht Joer war d'Earth Hour den 30. Mäerz a Leit aus 180 Länner op der Welt hunn drun deelgeholl.