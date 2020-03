Bis hënt waren et knapp 143.000 confirméiert Fäll, an 2.500 Doudeger. Amerikanesch Experte fäerten 100 bis 200.000 Doudesaffer.

Wann d'Zuel vun den Doudegen duerch de Coronavirus op 100.000 an den USA kéint limitéiert ginn, dann hätt een ee gudden Job gemaach. Dat sot e Sonndeg den Owend den amerikanesche President Donald Trump op enger Pressekonferenz an huet vu fuerchtbaren Zuele geschwat. Gläichzäiteg huet den Trump d'Richtlinne fir de "Social Distancing" bis op Enn Abrëll verlängert. D'Amerikaner kréie geroden doheem ze bleiwen, net onnéideg ze reesen, sech net zu méi wéi zu 10 ze treffen an am beschten doheem ze bleiwen.

De Grond fir dës Verlängerung vun den Oploen ass eng Etüd vum Imperial College vu London, déi de 16. Mäerz publique gemaach gouf, an déi dovunner schwätzt, datt 2,2 Millioune Mënschen an den USA wäerte stierwen, sollten iwwerhaapt keng Mesurë géint d'Propagatioun vum Virus geholl ginn.

Bannent 24 Stonnen sinn am Land 518 weider Persoune gestuerwen.

An den USA ass besonnesch d'Milliounemetropol New York an de Bundesstaat New York vum Coronavirus betraff. Eleng do koumen bal 1.000 Persounen ëm d'Liewen. Am Central Park zu New York, gouf wéinst dem Enkpass a Spideeler ee Feldlazarett opgeriicht, fir Covid-19 Patiente kënnen ze traitéieren.

Am ganze ginn et an den USA de Moment ronn 143.000 Fäll vum Virus. D'USA gehéieren domadder mat Italien, China a Spuenien zu de betraffenste Länner vum Coronavirus.