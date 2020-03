D'Corona-Epidemie kéint Uganks Juni hiren Héichpunkt an Däitschland erreechen, wann d'Ausgangsspär no Ouschtere schonn opgehuewe gëtt.

Dat hu Fuerscher vun der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz an der Uni Hamburg unhand vun engem mathematesche Modell ausgerechent. Ronn 1,3 Millioune Mënschen kéinte gläichzäiteg duerch de Covid-19 krank ginn. Duerno géif d'Zuel vu positiven Infektiounen erofgoen an am August wier se op 0.

Weider geet dann aus der Pressekonferenz vum Robert-Koch-Institut ervir, dass mëttlerweil an Däitschland iwwer 60.000 Persounen infizéiert wieren. Dat jéngsten Doudesaffer war nëmmen 28 Joer al, et gëtt awer preziséiert, dass et hei Virerkrankunge beim Affer goufen. D'Duerchschnëttsalter vun den Doudesaffer läit iwwerdeems bei 80 Joer.

Praktesch d'Hallschent vun den Doudege kommen aus Bayern (292 vu 599 Affer).