De Coronavirus ass net just geféierlech fir eeler Leit. Dat hu Medezinner scho méi dacks ënnerstrach.

Bei eise belschen Noperen ass e Kand vun 12 Joer um Covid-19 gestuerwen, dat jéngsten Affer ënnert deene méi wéi 700 Doudegen an der Belsch.

"Dat bleift en Eenzelfall", huet den Yves Van Laethem, Infektiolog an der Universitéitsklinik Saint Pierre zu Bréissel en Dënschden den Owend bei de Kolleege vun RTL Info gesot.

Ausso vum Yves Van Laethem

Bis elo sinn nëmme vereenzelt Doudesfäll bei Jonke bekannt. An den USA ass e Puppelchen um Virus gestuerwen, a Frankräich e jonkt Meedche vu 16 Joer, a Portugal e Jugendleche vu 14 Joer an e Meedche vun 12 Joer also an der Belsch.