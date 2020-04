Dat sinn der souvill ewéi nach ni un engem Dag. Dat huet de franséische Gesondheetsminister en Dënschdeg annoncéiert.

D'confirméiert Infektioune leien bei 53.000.

An Däitschland sinn et an der Tëscht iwwer 67.000 confirméiert Infizéierter, an eng 780 Doudeger. Besonnesch uerg ass Bayern betraff.



An och an der Belsch sinn et schonn iwwer 700 Doudeger a bal 13.000 Infizéierter. Och e Kand vun 12 Joer ass an der Belsch um Covid-19 Virus gestuerwen. Bis elo sinn awer nëmme vereenzelt Doudesfäll bei Jonken bekannt.

An den USA ass e Puppelchen um Virus gestuerwen, a Frankräich e jonkt Meedchen vu 16 Joer an a Portugal e Jugendleche vu 14 Joer.

D'Corona-Kris ass déi gréissten Erausfuerderung fir d'Welt zanter dem zweete Weltkrich, déi nëmmen duerch Solidaritéit ka gemeeschtert ginn. Dat sot den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Bis ewell hätt ee vill ze lues an net koordinéiert genuch reagéiert.



A Kolumbien goufen elo och zwee éischt Fäll vum Coronavirus bei den indigene Vëlker confirméiert. Wéinst der grousser Aarmut an där dës Populatiounsgruppe liewen, gëtt gefaart, datt sech de Virus elo ganz séier ënnert de Mënsche verbreet.



Weltwäit goufen et bis elo bal 860.000 confirméiert Coronavirus-Infizéierter, iwwer 42.300 Doudeger. Bal 180.000 Patiente sinn awer nees gesond.

D'Mosleme weltwäit solle sech elo mol nach net, op hier traditionelle Pilgerrees op Mekka preparéieren, de sougenannten Hadsch Enn Juli an Ugangs August bei deem all Joer Millioune Gleeweg matmaachen. Deen Appell kënnt vu Saudi Arabien. Et misst een ofwaarden, wéi sech d'Situatioun wéinst der Pandemie entwéckelt. Mekka ass wéinst dem Virus den Ament komplett zou.