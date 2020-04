De Virschlag ass, dass d’Moyenne vun de Prüfungen, déi scho gemaach gi sinn, geholl gëtt, fir d’Ofschloss-Nott ze rechnen.

Den Homeschooling ass zu Lëtzebuerg schonn an der drëtter Woch. Ma virun allem d’Premières-Klasse maache sech natierlech suergen ëm hiren Ofschloss. Nach ass bei eis näischt Konkretes decidéiert, den Educatiounsminister Claude Meisch trëtt en Donneschdeg de Mëtten um 14 Auer virun d’Presse. Ma déi nämmlecht Situatioun maachen och d’Schüler an anere Länner duerch. An Däitschland suergt eng Petitioun fir vill Diskussioun.

"Duerchschnittsabi" - Reportage Monica Camposeo

Eng 140.000 Ënnerschrëften konnte fir de sougenannten „Durchschnittsabi“ scho gesammelt ginn.

„Schwéier Zäiten erfuerdere modern Léisungen“, dat soen de Paul Gringel an d'Filippa Steffens, zwee Abituriente vun Hamburg. Si hunn eng Petitioun lancéiert fir a ganz Däitschland ee sougenannten „Durchschnittsabi“ duerchzesetzen. Den Interessi ass definitiv do.

De Virschlag ass, dass d’Moyenne vun de Prüfungen, déi scho gemaach gi sinn, geholl gëtt, fir d’Ofschloss-Nott ze rechnen. Et wieren also keng zousätzlech Exame méi néideg. Wien awer seng Notte wéilt verbesseren, kéint dann nach op eng mëndlech Prüfung zeréckgräifen, déi dann zum Beispill an engem Video-Chat géing gemaach ginn.

D'Abitur ass an Däitschland jo vu Bundesland zu Bundesland verschidden. Ma d’Kultusministere vun de Länder hunn awer d’lescht Woch matgedeelt, d’Ofschlossprüfungen op jidder Fall wëllen ze maachen. Et géing nach keng Noutwendegkeet bestoen, fir d’Examen ofzesoen, huet et geheescht. Ma fir d’Schüler, déi d’Petitioun ënnerstëtzen, ass dat aus ënnerschiddleche Grënn awer keng Léisung.

Engersäits well déi Jonk jo mam ëffentlechen Transport an hir Schoul misste fueren an dann do iwwer Stonne mat de Klassekomeroden an engem Raum wieren. Och wann déi néideg sanitär Mesurë wéilte getraff ginn, wéi Mondschutz, Händchen an déi virgeschriwwen Distanz, wier et a ville Schoulen net méiglech a gréissere Säll ze schreiwen oder genuch Toiletten, respektiv Botzpersonal ze hunn.

Da wier d’Situatioun awer och psychologesch keng einfach. Ënnert dësen Ëmstänn, kéint ee kengem zoumudden, esou wichteg Prüfungen ze schreiwen. D’Virbereedung wier och chaotesch, well deelweis de Laptop oder Computer mat Geschwëster muss gedeelt ginn, vill Eltere wieren a finanzieller Nout an dat géingen d’Kanner och spieren.

Als drëtte Grond heescht et, dass d’Schüler an d’Schülerinnen op enger anerer Plaz vill besser kéinte gebraucht ginn, wann si elo net bräichten, fir d’Abi-Prüfungen ze léieren. Si kéinten d’Zäit notzen, fir sech benevol z’engagéieren, eelere Leit ze hëllefen oder fir mat de méi jonke Geschwëster ze léieren.

350.000 Schülerinnen a Schüler sollen dëst Joer an Däitschland Abi-Prüfunge schreiwen. Well d’Petitioun esou e grousse Succès huet, setzen sech d‘Filippa Steffens an de Paul Gringel elo esouguer dofir an, dass och aner Ofschlossprüfungen net musse geschriwwe ginn. A verschiddene Bundesländer fänkt d’Summervakanz méi fréi un, wéi bei eis am Grand-Duché. Et bleift also net méi all ze laang Zäit fir an eisem Nopeschland eng Entscheedung ze treffen.