Mat 118.000 Fäll a bal 11.000 Doudesaffer ass Spuenien no Italien dat Land an Europa, dat am meeschte mam Coronavirus ze kämpfen huet.

D’Intensivstatioune sinn iwwerlaascht an et feelt och iwwerall zolidd um néidege Material.

Korrespondenz Spuenien/Reportage Jeff Cardarelli

Déi strikt Quarantän a Spuenien soll nach op d'mannst bis Ouschteren daueren. Den Ament dierf een nëmmen aus dem Haus fir an de Supermarché, an d’Apdikt oder fir mat sengem Hond spadséieren ze goen, respektiv wann een eng Autorisatioun huet fir op d’Aarbecht. Sou sinn an de leschte Wochen dann och de Stroosseverkéier an d’Notzung vum ëffentlechen Transport an de Groussstied bis zu 90% zeréckgaangen.



D’Mesurë kommen net vun ongeféier, well d’Situatioun ass uerg. Besonnesch a Regioune wéi Madrid, Katalounien an dem Baskeland sinn d’Intensivstatiounen an de Spideeler iwwerlaascht. Do gi Patienten, déi méi wéi 80 Joer hunn, deelweis net méi beotemt. Grad an Alters- a Fleegeheemer ass d’Situatioun och besonnesch kritesch. Do feelt et net nëmmen u Material, mä och u Personal, well vill Employéë wéinst Corona-Verdacht ënner Quarantän stinn. D’Arméi ass de Moment am Asaz, fir d'Haiser ze botzen an ze desinfizéieren.



Allgemeng feelt et iwwerall a Spuenien u Material. Vu Beootmungsmaschinnen a Better, mee och d’Schutzmaterial fir d’Personal muss deelweis improviséiert ginn. Sou sinn dann och eng 14% vun den Infizéierten a Spuenien Leit, déi a Spideeler an an Alters-a Fleegeheemer schaffen. Wéinst der grousser Demande um internationale Maart fält et der spuenescher Regierung ëmmer méi schwéier, Material nozekafen. Zu engem Eclat koum et dës Woch, nodeems sech erausgestallt huet, datt een Dausende vun Tester kaf hat, déi awer net fir d’Detektioun vum Covid-19 gëeegent sinn.



Et ass nach net gewosst, ob a fir wéi laang d’Quarantän no Ouschtere verlängert gëtt. D’wirtschaftlech Konsequenze sinn awer elo scho grav. De Chômage ass am Mäerz op 3,5 Millioune Leit geklommen, den héchsten Taux zënter 3 Joer. Fir Abrëll rechent een a Spuenien mat nach méi schlëmmen Zuelen. Besonnesch am Tourismus- an am Restauratiounssecteur fäert een, datt et Méint kéint daueren, bis een erëm vun engem Normalzoustand kéint schwätzen.



Am Misär gëtt et awer och e puer Liichtblécker. Sou schéngt sech d’Zuel vun den Nei-Infektioune lues a lues ze stabiliséieren. Et ass dëst den erhofften Effekt vun der Quarantän an dem Social Distancing an de leschte Wochen. A wéi an anere Länner och kommen d’Leit all Dag um 8 Auer owes op hire Balcon, fir ze klappen an esou dem Sanitärpersonal uechter d’Land Merci ze soen.