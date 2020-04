A Mol net enger Stonn gouf e Chauffer op enger Strooss an der Géigend vun Euskirchen dräi Mol geblëtzt.

De Mann war eng Kéier 38, eng Kéier 52 a souguer eng Kéier 84 Kilometer an der Stonn ze séier. Dofir muss de Mann elo déif an d'Täsch gräifen. 1.600 Euro, 5 Punkten zu Flensburg an e Fuerverbuet vu 4 Méint sinn d'Resultat vun dëser kuerzer Faart.