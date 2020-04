Der Johns-Hopskins-Universitéit no sinn tëscht en Donneschdeg den Owend an Freideg den Owend 1.480 Doudeger enregistréiert ginn.

Den Dag virdru waren et der 1169.

An den Vereenegte Staaten ginn et aktuell am Ganze 7.400 Doudesfäll an iwwer 277.000 positiv Infektioune mam Coronavirus.

Den amerikanesche President Donald Trump huet seng Bevëlkerung elo opgeruff, fir an der Ëffentlechkeet de Mond an d'Nues ze bedecken, noutfalls och mat engem Schal. Medezinesch Otemschutzmaske solle fir d'Fachpersonal an de Spideeler a Fleege-Infrastrukture reservéiert bleiwen. Donieft gouf een Exportstopp fir dëst Schutzmaterial ordonéiert, dat am Numm vun der nationaler Sécherheet.