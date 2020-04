An der Nuecht op e Samschdeg huet et géint 2.30 Auer an engem Wunnhaus zu Malbergweich an der Eifel gebrannt.

Wéi d'Police vu Bitburg mellt, hunn 2 Persounen net iwwerlieft, 7 Leit koume mat Verdacht op eng Dampvergëftung an d'Spidol. D'Onglécksplaz gouf ofgespaart an d'Police judiciaire ermëttelt. De Schued gëtt op iwwer 100.000 Euro geschat. © Steil TV © Steil TV Iwwer 100 Pompjeeën aus der Ëmgéigend vu Bitburg waren am Asaz, sou wéi 30 Leit aus dem Rettungsdéngscht an d'Police.