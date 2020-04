D'Zuel vun de Mënschen, déi sech mam Virus infizéiert hunn soll der US-amerikanescher Universitéit no elo op iwwer 1,13 Millioune Leit geklomme sinn.

Déi meeschte vun den iwwer 60.000 Doudesfäll goufen an Italie gezielt, dono komme Spuenien, d'USA, Frankräich, Groussbritannien, den Iran a China. Mat 280.000 Infektioune ginn et an den USA mëttlerweil méi bekannte Fäll vun infizéierte Persounen, wéi a kengem anere Land op der Welt. Méi wéi 7.000 Leit sinn hei um Coronavirus gestuerwen, woubäi nach ëmmer New York am schlëmmste betraff ass. Hei goufen et bis e Freideg méi wéi 100.000 Infektiounen a knapp 3.000 Doudesfäll.

D'Homepage vun der Johns-Hopkins-Universitéit gëtt reegelméisseg mat neien Zuelen aktualiséiert a weist dohier méi en héije Stand un, wéi zum Beispill déi offiziell Zuele vun der WHO oder der US-Agence CDC.