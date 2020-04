An Ungarn, wou de Staatschef Viktor Orbán am Moment per Dekret regéiert, gouf an deem Kader elo en éischt Gesetz ugeholl.

Duerch dat neit Gesetz ass et Transgender-Persounen net méi méiglech, hiert Geschlecht ze änneren. Et gëllt also dat Geschlecht, dat bei der Gebuert festgehale gëtt. Dës Decisioun gouf vun LGBTQI+ Associatiounen hefteg kritiséiert. Kritik koum och vun der EU-Kommissärin fir Mënscherechter Dunja Mijátovic. An Human Rights Watch schreift, dass sech dëst Gesetz géint eng vulnerabel Minoritéit géing riichten, dat an enger Zäit, wou d'Regierung "sech op de Schutz vun der nationaler Gesondheet virum Virus" sollt konzentréieren.