Mam Ufank vun der Ouschtervakanz an dem gudde Wierder fäerten d'franséisch Autoritéiten, dass d'Leit net méi sou genee un d'Ausgangsbeschränkungen halen.

Dat obwuel d'Zuel vun den Doudesaffer op iwwer 7.500 gesprongen ass. Fir de Gesondheetssystem, dee plazeweis schonn un de Limitte vu de Kapazitéiten ukomm ass, ze entlaaschten, solle weiderhin Patienten a manner betraffe Regiounen transferéiert ginn. Am Ganzen wieren bis ewell iwwer 550 Patienten, déi an engem kriteschen Zoustand sinn, aus de Regiounen Grand-Est an Île-de-France evakuéiert ginn, mellt de Generaldirekter vun der Santé, de Jérôme Salomon.

Stand e Samschdeg: 6.800 Persoune sinn op der Intensivstatioun. Et ass dowéinst och an eisem Nopeschland de Rappell vum Jérôme Salomon, d’Vakanz an d’Ouschterfeierlechkeeten doheem ze verbréngen.