Et ass bal wéi wann näischt wier. D'Leit sëtzen op den Terrassen, d'Kanner spillen op der Spillplaz a Schipisten, Schwämmen a Fitnesszentere sinn op.

Déi schwedesch Regierung ass bis ewell ganz – jo et muss ee bal soen - relax mam Coronavirus ëmgaangen. Dat kéint sech awer geschwënn änneren. D'Annick Goerens huet mat enger Schwedin iwwer déi speziell Situatioun vun hirem Land geschwat.

Schweden – Een Ausnamefall? De Reportage vum Annick Goerens

D'Zuele vun de positiv geteste Covid-19-Fäll klammen och a Schweden. Aktuell ginn et do iwwer 6500 Infektiounen an iwwer 370 Doudeger. E Samschdeg hunn schwedesch Medien annoncéiert, dass déi schwedesch Regierung géing versiche méi Pouvoir ze kréie fir ee Lockdown respektiv ee Confinement duerchzesetzen, dat ouni Accord vum Parlament. Schlussendlech huet sech déi politesch Mëtt-lénks orientéiert Regierung dogéint decidéiert a waart elo op den Accord vun den Oppositiounsparteien.

An den Nopeschlänner Norwegen, Finnland an Dänemark si strikt Mesurë schonn en place. Wéi kënnt et dass Stockholm sou laang zéckt?

D'Elin Skyttendal, Elektro-Ingenieurin erkläert wei hir Landsleit fonctionéieren:



„A Schweden ass et deng eege Responsabilitéit fir net raus ze goen a krank ze ginn. Et gëtt recommandéiert fir sech net a grousse Gruppen ze gesinn an et ass verbuede fir sech zu iwwer 50 ze gesinn. Dofir sinn zum Beispill Discoen oder grouss Evenementer all ofgesot. Ech appreciéieren, dass mir nach ëmmer ausgoe kënnen a Saachen ënnerhuele kënnen. Ech sinn eng „outdoor“ Persoun a gesi kee Problem fir eppes mat menge Kolleegen z'ënnerhuelen. Déi meescht Schweden huelen hir eege Responsabilitéit a vläicht fonctionéiert dat, mir wäerte gesinn. Et ginn e puer interessant Deeg a Wochen déi virun eis leien.“



Déi schwedesch Regierung setzt op de „Common sense“ also de gesonde Mënscheverstand. D'Leit solle soubal se ee Symptom hunn, doheem bleiwen a sech isoléieren. Am Ufank goufen et keng Restriktiounen a Schweden an eréischt rezent goufe zum Beispill gréisser Gruppe vun iwwer 50 Leit verbueden.



„Ech kann eigentlech dat meescht vun dem maache wat ech och virdrunner scho gemaach hunn. Dat heescht an de Fitness goen a schaffe goen, mee ech versiche souvill wei et geet vun doheem ze schaffen, well dat jo och eng Recommandatioun vun der Regierung ass. An am Fitness gesäis de wierklech dass de Coronavirus schonn e groussen Effekt huet. Et sinn net méi ganz vill Leit do.“

D'Regierung a Schweden stoung elo laang doheem an och international ënner Drock an an der Kritik, si géingen hir Bierger net genuch schützen. Dorop war d'Äntwert vu Stockholm, dass ee schonn eng ganz Rei Mesurë geholl hätt a fir de Rescht géing een op eege Responsabilitéit setzen. Ob d'Schweden mat dëser Approche wäerte Recht behalen, bleift ofzewaarden.