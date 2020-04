Och d'Zuel vun de neien Infektioune wier zeréck gaangen a läit den Ament bei 130.700 Persounen.

A Spuenien mécht sech eng virsiichteg Hoffnung breet. D'Zuel vun den Doudesaffer wéinst dem Covid-19 ass an de leschten dräi Deeg zeréck gaangen.

Nodeems den Donneschden nach den traurege Rekord vun 950 Affer an engem Dag annoncéiert gouf, mellen déi zoustänneg Autoritéiten e Sonndeg zu Madrid, dass an de leschte 24 Stonnen, 674 Persounen un der neier Longekrankheet gestuerwe sinn. Bis ewell ginn et a ganz Spuenien 12.400 Doudesaffer wéinst dem Coronavirus.

Och d'Zuel vun de neien Infektioune wier zeréck gaangen a läit den Ament bei 130.700 Persounen. D'Géigend vu Madrid a Katalounie sinn am Schwéierste getraff.

Och wann déi offiziell Zuele fir d'Spuenier e klenge Liichtbléck sinn, erënnert de Ministerpresident Pedro Sánchez, dass een sech weiderhin un de Confinement hale soll.

D'Ausgangsspär gouf dann och ëm zwou Woche verlängert a gëllt elo bis de 25. Abrëll.