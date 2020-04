An dem USA goufe bis ewell iwwer 310.000 Persoune positiv getest.

De Staat New York, dee jo besonnesch hefteg vun der Corona-Pandemie betraff ass, huet dëse Weekend d'Persounen aus dem Gesondheetssecteur dozou opgeruff, sech ze mobiliséieren. Dat well wéinst dem Virus eng ganz Partie Fleegepersonal an de Spideeler wechgefall sinn.

An dem USA goufe bis ewell iwwer 310.000 Persoune positiv getest. Méi wéi een Drëttel dovunner wier eleng am Staat New York gezielt ginn. Mat insgesamt 122.031 Infizéierte goufen also eleng am US-Staat op der Ostküst bal genee esou vill Fäll gezielt, wéi a ganz Italien.

De Staat New York huet an de leschte 24 Stonne ronn 600 nei Doudesfäll enregistréiert.