Un dës brittesch Atouten, huet d'Queen Elizabeth déi Zweet, am Kontext vun der Pandemie appelléiert an de Britte probéiert Mutt ze maachen.

Dat e Sonndeg den Owend an enger Televisiouns-Ried. Si huet all de Mataarbechter vum staatleche Gesondheetsdéngscht NHS an all dem Fleegepersonal am Land Merci gesot, grad ewéi allen, déi weider Dag fir Dag hire Flichten noginn. Si huet och alle Britte Merci gesot, déi doheem bleiwen, fir déi vulnerabel Persounen ze schützen.

I think this rare speech from Queen Elizabeth II is well worth watching.pic.twitter.com/dZKv9XFqdF — JERRY DUNLEAVY (@JerryDunleavy) April 5, 2020

Ofgesi vun de Chrëschtdagsmessagen, war et réischt déi véiert Televisiounsried zanter deem si 1952 op de britteschen Troun koum. 1991 hat se eng Usprooch am Kader vum Golfkrich gehalen, 1997 zum Doud vun der Prinzessin Diana an 2002 nom Doud vun hirer Mamm, der "Queen Mum".



A Groussbritannien ass d'Zuel vun de Coronavirus-Doudegen e Sonndeg ëm iwwer 620 op 4.934 geklommen. Eng 49.000 Infektiounen goufe confirméiert.