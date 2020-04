A ville Staaten ass d'medezinesch Hëllef net gutt. Do hëlleft ee bei der Präventioun, wéi och mat Schutzmaterial, Medikamenter a medezinesche Geräter.

D'Leit informéieren, hinnen hëllefen, sech ze schützen, andeems Seef ausgedeelt a Waasserinfrastrukturen installéiert ginn, e-Learning ënnerstëtzen. D'Unicef ass uechter d'Welt op ganz ënnerschiddlech Aart a Weisen an der Lutte géint d'Corona-Pandemie aktiv. D'Organisatioun equipéiert och d'medezinescht Personal op verschiddene Plaze mat Masken, Händchen an anerem Schutzmaterial. Déi aktuell hefteg Konkurrenz fir dës Produiten um Marché géif een den Ament nach net spieren, seet d'Direktesch vun Unicef-Lëtzebuerg, Sandra Visscher.

Extrait Sandra Visscher

"Mir schaffe mat all deene Fournisseure sou wéi sou, an hunn deemno wéi och gutt Relatioune mat deenen. Dat heescht, mir hu ganz vill Material sou wéi sou an deene verschiddene Länner, wou mer schaffen. Mir hunn ëmmer e gewësse Stock vu Material, dee schonn emol do ass a mir schaffe reegelméisseg mat all deene Fournisseure weltwäit, déi déi Saache produzéieren. Dat heescht, de Moment si mer do relativ gutt opgestallt a mer hunn och schonn op ganz ville Plaze Material geliwwert, esouguer hei an Europa, an déi Länner, an deenen d'Kris ganz schro war an de leschte Wochen. Italien, Spuenien a Frankräich krute souguer och vun der Uncief Material geliwwert, obwuel dat natierlech Länner sinn, wou mer normalerweis natierlech net géifen intervenéieren."

Wichteg wier et och elo iwwerall den Zougang zur Bildung ze garantéieren.

D'Unicef notzt deemno hir Erfarung mat aneren Epidemien, fir wärend der aktueller Kris ze hëllefen. Weider Detailer iwwert d' Aarbecht vun der Unicef fënnt een op unicef.lu.