Dat Plasma, wat si op der Uni wëllen notzen, kënnt vu Patienten, déi vum Coronavirus geheelt sinn.

Mat Héichdrock gëtt un therapeuteschen Traitementer gesicht, fir un éischter Linn schwéier krank Patienten ze behandelen. D'Unisklinik Erlangen stellt elo Immun-Plasma hier, fir Covid-19-Patienten ze traitéieren. De Prinzip ass dee vun enger passiver Immuniséierung, esou de Prof. Dr. Holger Hackstein vum Uni-Klinikum Erlangen.

Leit, déi d'Infektioun iwwerstanen hunn an nees gesond sinn, solle Blutt spenden. Esou kéinten d'Antikierper bei Kranken hëllefen, géint de Virus ze kämpfen. Dëst klengt allerdéngs méi einfach, wéi et a Wierklechkeet ass. Et muss séchergestallt ginn, datt déi Persoun, déi Plasma spent, net méi infektiéis ass an och soss gesond ass. Dat géif dës Aart vun Therapie besonnesch opwänneg maachen, erkläert de Professer Dokter Holger Hackstein.

"Weil natürlich jeder Spender erstmals einen genauen Qualifizierungsprozess durchlaufen muss, damit wir wirklich sicher sind, dass er zum Einen wirklich diese Infektion gehabt hat, dass er sie wirklich vollständig durchlaufen hat, also wieder genesen ist, dass er nicht mehr infektiös ist, und dass er darüber hinaus natürlich auch geeignet sein muss, um Blut zu spenden. (...) Und dann müssen wir noch einige Spezial-Untersuchungen machen, die auch sicher stellen, dass das Plasma gut vertragen wird von den Empfängern, weil die sind ja sehr schwer krank."

Wann déi Konditiounen all erfëllt wieren, kéint de Patient schonn e puer Deeg nom Don eng Transfusioun kréien. Hie kéint sech virstellen, datt dës Therapie séier fir vill Patienten zougänglech gemaach kéint ginn, esou den Holger Hackstein.

"Die wesentliche Voraussetzung ist, dass man genesene, also gesunde Personen hat, die diese Erkrankung durchlaufen haben und das werden ja jeden Tag immer mehr. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir transfusionsmedezinische Institute und Abteilungen haben, die das herstellen können und das werden ja jetzt im Moment auch immer mehr. Es werden jetzt in wenigen Tagen auch andere Universitätsklinker mit dieser Herstellung beginnen können, so dass da auch, glaub ich, eine große Menge von Präparaten hergestellt werden kann."

Bis ewell géifen et éischt positiv wëssenschaftlech Donnéeën iwwert d'Bluttplasma-Therapie bei Covid-19-Patiente ginn, mat Resultater vu klinesche Studie wier awer réischt a 6-12 Méint ze rechnen. D'Form vun Therapie hätt awer bei anere Vire scho gutt fonctionéiert.