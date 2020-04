De Stuerm, deen an der héchster Kategorie 5 agestuuft war, war e Méindeg mat enger Vitess vu bis zu 235 Kilometer an der Stonn op d'Inselgrupp getraff.

Haiser sinn agestierzt, Welle sinn an d'Dierfer komm, sämtlech Telefonsleitunge goufe beschiedegt. An awer hätten d'Autoritéite vun der Insel séier reagéiert an wéinst dem Warnsystem wiere bis ewell keng Doudesaffer ze bekloen, dat mellen Hëllefsorganisatioune vun der Plaz. Well d'Kommunikatioun awer zesummegebrach ass, wéist een am Moment nach net, wéi et an de méi ofgeleeëne Regiounen ausgesäit.

Am uergste wier Luganville getraff ginn, mat 16.500 Awunner déi zweet gréisste Stad vun den 83 Inselen Nord-östlech vun Australien. Ronn d'Hallschent vun den Haiser wieren hei beschiedegt. Vill Leit haten an de Kellere Schutz virum Stuerm fonnt.

Aktuell wier et awer schwéier, fir vill international Hëllef op d'Inselgrupp am Südpazifik ze schécken, well een net wéilt de Coronavirus heihinner bréngen. Vanatu zielt zu de wéinege Länner op der Welt, wou de Virus nach net ausgebrach ass. Dat, well d'Regierung ganz séier d'Grenzen einfach zougemaach huet. Dëst wier och wichteg, well een d'Infrastruktur net hätt, fir mam Virus eens ze ginn. National Medie mellen, datt et just 2 Beootmungsapparater am ganze Land géif, dat fir ronn 300.000 Awunner.

Schonn op de Solomonen hat den Harold Schued hannerlooss. Hei ware 27 Leit, déi d'Stuermwarnung ignoréiert haten, vun enger Fär an d'Waasser gespullt ginn. E Mëttwoch soll de Stuerm op déi véier südlech Fidschi-Inselen treffen, eng Stuermwarnung ass vun den Autoritéite schonn eraus.