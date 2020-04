E Mëttwoch ass an Italien tëscht Ligurien an der Toskana op en Neits eng Bréck zesummegebrach.

Wéi de Verkéiersministère zu Roum matgedeelt huet, wieren nëmmen e puer Leit liicht blesséiert ginn. D'Bréck féiert iwwert e Floss tëscht La Spezia a Massa Carrara a verbënnt d'Staatsstrooss vun Cisa mat der Provënzstrooss vun Albiano. Zwou kleng Camionnettë waren op der Bréck ënnerwee. D'Leit konnten awer gerett ginn.

Wéi et heescht, géingen et schonns zanter Méint Meldunge ginn iwwer Rëss an der Bréck. Besonnesch nom schlechte Wieder am November hate sech vill besuergten Autofuerer gemellt, dass ëmmer méi Rëss do wieren. Experten haten deemools awer eng Gefor vun der Stabilitéit ausgeschloss.