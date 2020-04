An der aktueller Kris ass Asien an engems de Käer vum Problem an en Usaz vun Hoffnung.

De Virus kënnt aus China, gouf laang Zäit verheemlecht an huet sech vun do aus an d’ganz Welt verbreet. Usaz vun Hoffnung, well China, mä och Südkorea, Japan an Taiwan am Gaang sinn, de Wee aus der Kris ze fannen. E franséischen Documentaire weist wéi déi asiatesch Länner mat der Kris ëmgaange sinn a wat fir eng autoritär, sanitär an technologesche Mesuren, Spigelbiller vun de lokale Kulturen, am Kampf géint de Virus agesat goufen. Hei den original franséischen Text Dans cette histoire de virus, l’Asie est à la fois le problème et la solution. Le problème, car les habitudes chinoises de consommation d’animaux sauvages sont à l’origine de la plupart des épidémies récentes. La solution, car le mode de gouvernement parfois, mais surtout le civisme et une organisation sans faille, ont permis aux pays asiatiques d’être déjà presque sortis d’affaire. Ce film met en lumière les mesures qui ont contribué à juguler l’épidémie : la réclusion en Chine ; l’incroyable déploiement de moyens et de technologies en Corée ; la solidarité nationale et l’union sacrée à Taiwan ; les mesures barrières au Japon. Ces quatre pays asiatiques nous adressent un énorme message d’espoir. Certes, ils ont souffert de l’épidémie mais ils montrent qu’on peut en sortir. Dir kënnt den Documentaire 3 Woche laang, bis den 30. Abrëll, am Replay kucken.