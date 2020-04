Um Parking Markusbierg no un der däitsch-lëtzebuergescher Grenz ass d'Police op en Auto opmierksam ginn.

Déi däitsch Police mécht jo am Grenzraum tëscht Lëtzebuerg an Däitschland verstäerkt Kontrolle wéinst der Corona-Pandemie an e Freideg de Mëtteg hu si an deem Kader e Gefier ugehalen, an deem zwee jonk Iraner souzen.

Kuriéis: Kee vun hinne konnt e gültege Fürerschäin virweisen, eng valabel Carte d'Identité hate si ebenfalls net dobäi. De Chauffer konnt eng sougenannten "Aufenthaltsgestattung" an Däitschland virweisen, déi jo awer net als Beleeg déngt, datt een am Besëtz vun engem Fürerschäin ass.

D'Police huet béid Persounen iwwerpréift an et ass erauskomm, datt deen een eng Asyldemande an Däitschland lafen huet an deen aneren eng Openthaltsgeneemegung bei eisen däitschen Noperen huet.

Op d'Fro vun der Police hin, wouhi si dann hu wéilte fueren, hu si uginn, mat Bootsmotoren ze handelen a sech zu Tréier mat engem Kolleeg wéilten ze treffen - leider hätt d'Navigatiounssysteem si op de falsche Wee geschéckt a sou wiere si an der Policekontroll gelant.

Et gouf en Joint an eng geréng Unzuel u Marihuana beim Bäifuerer fonnt. A well allebéid kee valabele Fürerschäin dobäi haten, hu si de Won missen op der Plaz stoe loossen. Et goufe Plaintë gesprach.