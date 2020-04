Zu Berlin sinn eng 500 Polizisten ënnerwee, fir ze kontrolléieren, ob déi aktuell Reegelen am Kader vun der Bekämpfung vum Coronavirus agehale ginn.

Leit, déi dobaussen ënnerwee sinn mussen 1 Meter 50 Ofstand zu eneen halen an et dierfen och net méi wéi zwou Persounen, déi net an engem Stot liewen, zesumme spadséiere goen. Bei deem schéine Fréijoerswieder géif virop an de Parke kontrolléiert ginn an et wieren och Polizisten an Zivil ënnerwee, esou eng Porte-Parole vun der Police.