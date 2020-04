Déi offiziell Zuel vun den Doudesaffer duerch COVID-19 an Italien geet an Direktioun vun 19.468 Mënschen.

Et ass eng national Katastroph, en Drama, deen am Gaang ass, sech virun allem am Norden, an der Lombardei, ofzespillen. Déi wierklech Doudeszuel awer dierft dobäi nach wäitaus méi héich leien, wéi elo aus enger aktueller Etude ervirgeet.

Aus Interviewe mat Familljememberen, Dokteren an Infirmièren geet ervir, dass vill Patienten an Italien doheem stierwen. Leit mat COVID-19-Symptomer, déi awer ni Kontakt haten zu engem Dokter. Wou Consultatiounen iwwer Telefon komplett net efficace waren. D’Zuel vun den Doudesaffer – dat ass de brutale Fazit – läit deemno wäit méi héich wéi déi offiziell bekannt, well déi ass just d’Zomm vun de gemellten Doudesfäll an de Spideeler.

Den Dr. Riccardo Munda – Generalist zu Selvino:

Déi vulnerabelst Patiente mussen doheem ënnersicht ginn, well soss kënne mer se net retten. Vill vun hinne sinn al an dement a si kënnen hir Symptomer net matdeelen. Et muss ee bei se goen, fir eppes erauszefannen.

Ouni Precautiounen ze huelen, hätte vill Doktere sech doheem bei Patienten ugestach an de Virus weidergedroen. Wéi se krank gi wieren a verschiddener och ëmkoumen, hätte vill vun hire Kollege keng Visitte méi gemaach, well d’Gesondheetsautoritéite vill ze wéineg Schutzgezei bereet gestallt hätten.

Leit sinn doheem bliwwen ouni Hëllef an et koum héchstens een Dokter laanscht, wa se schonn dréngend eng Hospitaliséierung oder Reanimatioun gebraucht hunn.

Ech mengen, déi meescht Leit kruten och keen Dokter ze gesinn, wa sech hiren Zoustand verschlechtert huet, well et si net genuch Dokteren do. Et ass net nëmmen e Problem vu Better an de Spideeler, mee och vu Personal am Gesondheetswiesen… et ginn net genuch Dokteren.

D'Maura Zuccelli– Infirmière zu Ponte Nossa:

Vill Famillje hu schonn déi Situatioun duerchgemaach, wou se ee Familljemember am Spidol verluer hunn a si wëllen, dass déi Péng hinnen erspuert bleift, fir net kënne bei hire Leit ze sinn an deene leschten Deeg. Si hu léiwer, déi, déi se gären hu bleiwen doheem, sou kënne si bei hinne sinn an deem schwéiere Moment.

Wann d’Decisioun op engem mënschleche Plang ze verstoen ass, sou duerchkräizt se awer d’Pläng vum Gesondheetssystem fir d’Neiinfektiounen ze senken.

Mir huelen dat grousst Leed mat heem. Mir sinn net gewinnt, esouvill Mënschen ze gesi stierwen, a mir wëllen ons net dru gewinnen. Mir liewe wierklech, wéi wa mer am Krich wieren a fir den Ament ass d’Enn nach net ofzegesinn.

Och net fir de Militär, dee mat Läichentransporter an dësem Krich am Asaz steet. Mee mëttlerweil stierwen an den USA an a Groussbritannien all Dag méi Patienten um COVID-19 wéi nach an Italien.