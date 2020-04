Den tierkeschen President traut sengen Bierger déi üblech Corona-Mesuren nëmmen an Tranchen zou.

Elo huet d'Regierung annoncéiert, dass an den 31 wichtegste Provënzen an an de Groussstied eng konsequent Ausgangsspär wäert gëllen. An zwar just fir de Weekend.

Bis ewell hunn an der Tierkei just Mannerjäreger an al a krank Mënschen missen dobanne bleiwen.

An der Süddeutschen Zeitung ass ze liesen, dass an der Tierkei 30.000 Tester am Dag gemaach ginn, wat fir e Land mat 82 Milliounen Awunner wéineg wär. Dofir géif et do bis elo nëmmen 47.000 Infizéierter an 1.000 Doudesaffer.