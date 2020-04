An Däitschland gëtt staark driwwer nogeduecht éischt konkret Schrëtter an ze leeden fir zeréck an d'Normalitéit.

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erkläert, dass fir dës Decisioun den Avis vun der nationaler Wëssenschafts-Akademie Leopoldina eng wichteg Roll spillt.

Um Méindeg huet d'Leopoldina hiren drëtten Statement verëffentlecht. D'Experten proposéieren, dass een an Zukunft en Mask an Bussen an Zich muss undoen. Iwwerdeems heescht et, dat ëffentlecht Liewen kéint nëmmen nees normaliséiert ginn, wann d'Zuel vun neien Infektiounen sech op engem niddregen Niveau stabiliséiert, déi néideg Reserven an de Kliniken opgebaut sinn, an d'Versuergung vun aneren Patienten nees wéi gewinnt weiderleeft.

Déi däitsch Wëssenschafts-Akademie recommandéiert och, d'Schoulen nees esou séier wéi méiglech schrëttweis nees opzemaachen. Dat selwecht zielt fir Butteker an Administratiounen.

Wat d'Mesuren fir déi wirtschaftlech Relance ugeet, ass et den Appell vun der Leopoldina, sech un Prinzipien vun der ökologescher a sozialer Nohaltegkeet ze halen.

Wéi vill vun dëse Recommandatiounen déi däitsch Regierung an hirem Plang respektéiert, gëtt een dann vläicht e Mëttwoch gewuer. Do soll eng Decisioun falen, wéi eng Mesuren gelackert ginn.

Éisträich

Am Tiroler Ski-Gebitt Ischgl haten d'Autoritéite jo spéit op d'Warnunge virum Coronavirus reagéiert, ëmsou strikt war d'Regierung du bei de Mesuren.

Vun en Dënschdeg u ginn eng Partie Restriktiounen awer e bëssen gelackert.

Kleng Butteker, Coifferen a Baumäert dierfen dann ënnert strengen Konditiounen nees opmaachen. En Zäitplang fir d'Ouverture vun Hoteller an Restauranten soll bis Ënn Abrëll stoen. Mëtt Mee sollen sinn nees schaffen dierfen.

D'Éisträicher mussen nach bis Enn Abrëll doheembleiwen, sief dann, si hunn e gudden Grond fir erauszegoen. D'Schoule bleiwen bis Mëtt Mee zou.

Italien

An Italien ass d'Situatioun dës: Elo direkt no Ouschtere sollen zum Beispill Bicherbutteker nees dierfen op hunn, dat nieft Apdikten an Supermarchéeën.

An der besonnesch betraffener Lombardei mussen awer och dës Butteker nach zou hunn. Gréisstendeels bleiwen déi strikt Reegelen an Italien also bestoen. D'Restriktioune fir déi 60 Milliounen Awunner goufe bis den 3. Mee verlängert.

Frankräich

Wéi et a Frankräich weidergeet, dat gëtt een um Méindeg den Owend gewuer. Um 20 Auer nom Applaus fir d'Fleegepersonal riicht de President Emmanuel Macron sech un d'Vollek.

D'Fransousen dierfe sech warscheinlech awer op eng Verlängerung vum Confinement ëm e puer Wochen astellen. Dat melle franséisch Medien a beruffe sech op gutt informéiert Sourcen aus dem Entourage vum President.

D'Zuelen vun neien Doudesaffer wéinst dem Coronavirus ginn a Frankräich zanter 4 Deeg elo schonn liicht erof. An de leschten 24 Stonnen waren 310 Doudeger dobäikomm. Mëttlerweil sinn a Frankräich 14.393 Mënschen u Covid19 verstuerwen.

Et gëtt sech erwaart, dass den Emmanuel Macron als Zil fir d'Enn vum Confinement en Datum am Laf vum Mee annoncéiert. Warscheinlech awer nom 10 Mee.