Wann d'Leit sech weider responsabel verhalen, da kéinten nom 11. Mee Schoulen a Spillschoulen an Etappen nees opgoen.

Dat huet de franséische President Macron e Sonndeg an enger Telesried annoncéiert.

Universitéiten awer net virum Summer, sou de Macron. Och Restauranten, Caféen an Hoteller mussen zoubleiwen a chronesch Kranker an eeler Leit doheembleiwen.



Vum 11. Mee un, hätt een och genuch Moyenen, fir all d'Leit op Covid19 ze testen.



A Frankräich si bis ewell eng 15.000 Mënschen um Corona-Virus gestuerwen. 138.000 Infektiounen goufe confirméiert.