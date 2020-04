Virun der Küst vu Malta huet ee spuenescht Rettungsschëff 43 Flüchtlingen aus hirer dramatescher Lag gerett.

D'Persoune waren op engem Schlauchboot ënnerwee, dorënner eng Fra, déi erwaart. 6 Persoune wiere vu sech gewiescht, well se ze wéineg ze drénken haten. Malta huet refuséiert d'Persoune bei sech opzehuelen. Der spuenescher Hëllefsorganisatioun no, hätt d'Land awer versprach een Helikopter mat engem Dokter an Hëllefsmaterial op d'Plaz ze schécken.