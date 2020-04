Dat huet de Parquet vu Karlsruhe e Mëttwoch de Moie wësse gedoen.

An Nordrhein-Westfalen sinn de Moien 4 Terrorverdächteger aus dem Tadschikistan vum Parquet festgeholl. Déi 4 Persounen kréie reprochéiert, zesumme mat engem Mann, deen elo schonn an Untersuchungshaft sëtzt, Attentater am Numm vum sougenannten Islamesche Staat an Däitschland geplangt ze hunn.

Wéi et heescht, hätten déi Verdächteg virun allem en Attentat op eng Persoun geplangt, déi sech an der Ëffentlechkeet islamkritesch geäussert hätt.