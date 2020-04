An Nigeria hu Sécherheetskräften 18 Persounen ëmbruecht, well dës sech net un d'Confinementsreegele solle gehalen hunn.

Der nigerianescher Mënscherechtskommissioun no wieren alles an allem 105 Gewaltfäll gezielt ginn zanter Enn Mäerz, wéi an Nigeria restriktiv Mesurë wéinst dem Coronavirus a Kraaft gesat goufen.

D'Mesurë goufen antëscht deels méi labber gemaach. Am westafrikanesche Land gi 407 positiv Covid-Fäll an 12 Doudesfäll wéinst dem Virus gezielt.