Wärend an Däitschland dat normaalt Liewen lues a lues zeréckkënnt, geet d'Zuel vun Doudesaffer am Iran a Russland däitlech an d'Luucht.

An Däitschland goufen et bis ewell iwwer 4.000 Doudesfäll. Dat huet ntv gemellt a berifft sech op offiziell Zuele vun de Bundeslänner. 136.528 Mënschen hätte sech mam Coronavirus ugestach, insgesamt gëlle 77.000 Patienten als geheelt. Donieft gouf e Freideg a Sachsen decidéiert, d'Maskeflicht am Commerce an den ëffentlechen Transporter anzeféieren. Domat ass Sachsen dat éischt Bundesland, an deem e Mondschutz obligatoresch gëtt.

Um franséische Fligerschëff Charles de Gaulle hu sech 940 vun 2.300 Matrousen mam Coronavirus infizéiert. Alleguerten d'Crew-Membere wäre getest ginn, huet et vun enger Responsabel geheescht. 645 Tester sinn negativ ausgefall, 940 positiv. Vun deenen aneren Tester sinn nach keng Resultater bekannt.

Der spuenescher Regierung no si bis ewell bal 19.500 Leit um Covid-19 gestuerwen: dat huet de Gesondheetsministère e Freideg an der Mëttesstonn matgedeelt. An de leschte 24 Stonne wäre 585 Affer ze bekloe gewiescht. Verschidde spuenesch Regioune stellen d'national Zuelen awer a Fro. Si mengen, dass weider dausende Leit d'Infektioun net iwwerlieft hunn.

Vun de schwedeschen Autoritéiten heescht et, dass een d'Testkapazitéite wéilt erhéijen. Ënnert anerem Polizisten, Pompjeeën, Mënsche mat staarke Symptomer a Mataarbechter aus dem Gesondheetswiese sollen an den nächste Woche getest ginn. D'Kapazitéite solle vu 50.000 Tester op 100.000 Stéck d'Woch eropgesat ginn.

A Russland klëmmt d'Zuel un Nei-Infektioune konstant. Eleng Moskau mellt iwwer 16.000 Covid-19-Patienten, wat iwwert d'Hallschecht vun alle confirméierte Fäll ass. Wéinst der Corona-Pandemie gëlle vum 1. Mee un Ausgangsspären zu Moskau. Vum Ufank vun der Kris u goufen a Russland 1,7 Milliounen Tester duerchgefouert.

89 weider Persoune sinn e Freideg am Iran um Coronavirus gestuerwen. Wéi de Spriecher vum Gesondheetsminister matgedeelt huet, wier d'Zuel un Doudegen op 4.958 geklommen.