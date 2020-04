De Parquet ass d'accord, fir de Loveparade-Prozess, deen zënter 2017 leeft, ouni Urteel op en Enn ze bréngen. D'Decisioun ass fir déi aner Woch.

Et goung elo nach ëm d'Uklo géint 3 Organisateuren. D'Geriicht huet ënner anerem d'Corona-Pandemie als Grond ginn, fir d'Decisioun, de Prozess elo ganz ze stoppen.

Beim Ongléck de 24. Juli 2010 waren zu Duisburg 21 Mënschen erdréckt ginn. Deemools gouf et nëmmen een Accès fir op de Site an nees vum Site erof. Ënnert de Visiteuren war op eemol Panik ausgebrach. Doudesaffer waren tëscht 17 an 38 Joer al. Iwwer 650 Persoune goufe blesséiert.