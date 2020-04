E Samschdeg gi bei eisen Noperen onbegleete Flüchtlingskanner erwaart. Eng 53 Meedercher a Jonge sollen an der Mëttesstonn zu Hannover ukommen.

Nodeems de Mëttwoch 12 Flüchtlingskanner, déi ouni Begleedung sinn, aus de griichesche Flüchtlingscampen zu Lëtzebuerg ukomm sinn, ginn e Samschdeg och an Däitschland onbegleete Mineuren erwaart. Déi éischt 53 Meedercher a Jonge sollen ëm d'Mëttesstonn um Flughafen Hannover landen.

Wéinst der aktueller Pandemie solle si no hirer Arrivée fir zwou Wochen a Quarantän bleiwen.

Duerno sollen d'Kanner, déi an deene meeschte Fäll ënner 14 Joer al sinn, op déi eenzel Bundeslänner verdeelt ginn. Berlin huet gemellt, dass een direkt 50 Mineuren ophuelen a medezinesch versuerge kéinten.

De Senat an d'Jugendsenatorin Scheeres fuerderen dowéinst, dass an de nächste Woche weider Kanner aus de griichesche Flüchtlingscampen an Däitschland opgeholl ginn.