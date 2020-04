De Jong war mat sengem Papp a sengem 7 Joer ale Brudder an engem Industriegebitt bei Hemer ënnerwee, wéi d'Ongléck geschitt ass.

Aus bis ewell nach net gekläerte Grënn wier de Camion, deen do ofgestallt war, no Vir gerullt an hätt de Jong ze pake kritt. De Papp an de Brudder hate probéiert, da Camion ze stoppen, a sinn dowéinst selwer uerg blesséiert ginn. En Zeie konnt de Camion unhalen.

D'Rettungsekippe konnten den 42 Joer ale Papp mat senge Jonge befreien, ma de klenge Bouf ass kuerz dono am Spidol u sengen uerge Blessurë gestuerwen.