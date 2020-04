E "Bloodbath" huet den 62 Joer alen Amerikaner annoncéiert, well am Supermarché, wou hien akafe wollt, net genuch Leit eng Mask unhaten.

Op Facebook hat de Mann senger Roserei fräie Laf gelooss. Hie géif all seng Magasinner am Supermarché eidel schéissen, well vill Clienten am Buttek keng Masken unhaten.

"Muss ech e puer vun iech Aarschlächer erschéissen, éier Dir de Message verstitt" sou de Mann weider. De Virus wier net dat eenzegt, wat dofir kéint suergen, datt een éischter géif stierwen, hat den Amerikaner an de soziale Medie geschriwwen.

D'Police vu Sebring, südlech vun Orlando, huet de Mann dono verhaft. An engem Communiqué huet et geheescht, och wann d'Situatioun wéinst dem Coronavirus aktuell stresseg wier, wier dat keng Excuse, fir Leit esou ze menacéieren.

Florida ass ee vun de Bundesstaate mat de labberste Waffegesetzer. Hei goufen d'Waffebutteker och an der Kris als essentiell agestuuft, esou datt si weider ophunn. Zanter dem Ufank vun der Kris hu si dann och Rekordzuelen, wat d'Verkeef ubelaangt, gemaach.