Ënnert de Leit, déi verhaft goufen, sinn ënner anerem bekannt Geschäftsleit a fréier Politiker.

Hinne gëtt virgehäit, datt si am August an am Oktober un illegale Versammlungen deelgeholl hunn.

Kritik gëtt et un dëse Mesurë vun der politescher Oppositioun. "D'Regierung probéiert am aller Muecht, en Terrorregimm anzeféieren", esou d'Claudia Mo, déi der Demokratiebeweegung nosteet. D'Demonstratiounen hate friddlech ugefaangen a sech géint ee Gesetz gestallt, wat d'Ausliwwere vu Prisonéier u China erméigleche sollt. Dëst Gesetz gouf op Äis geluecht, ma d'Demonstratioune si weidergaangen an och manner friddlech verlaf. Si hu sech géint déi pro-chinesesch Féierung zu Hongkong geriicht an och géint d'Aschneiden an déi demokratesch Fräiheete vun de Bierger.

Antëscht ass de Protest awer manner haart an intensiv. Dat, well engersäits dausende vun Demonstrante verhaft goufen awer och, well een duer de Coronavirus net méi esou op d'Strooss kann a wëll goen.

D'Regierung weigert sech dann och weider, fir déi aktuell Fuerderunge vun den Demonstranten z'erfëllen. Ënner anerem solle Dausende vun den inhaftéierte Leit fräigelooss ginn, d'Gewalt vun der Police soll analyséiert ginn an d'Leit wëllen d'Recht hunn, an enger fräier Wal de Regierungschef ze wielen.