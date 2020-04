Et war schonn dat zweete Feier am Quartier Tondo zu Manila bannent enger Woch.

An der philippinnescher Haaptstad Manila huet et an engem Aarmevéierel gebrannt.

D'Feier huet dofir gesuergt, datt 2.500 Mënschen hiert Doheem verluer hunn. Eng 500 Famillen si betraff.

