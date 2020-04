Am Bangladesch gëllt wéi a ville Länner op der Welt eng Ausgangsspär, wéinst der Pandemie.

E Samschdeg war d'Begriefnis vun engem islamesche Priedeger, op der Plaz waren an sech nëmmen 50 Persounen erlaabt.

Et gëtt awer geschat, datt a Wierklechkeet eng 100.000 Leit do waren. Dat dierft sech och an deenen nächsten Deeg an der Zuel vun de Leit erëmspigelen, déi sech mam Virus ugestach hunn.