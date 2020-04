Wéinst dem Coronavirus ass déi grouss Zeremonie mat iwwer 5.000 Gäscht op den 18. Abrëll 2021 verluecht ginn.

Et si 75 Joer hier, datt d'Konzentratiounslager Ravensbrück a Sachsenhausen befreit goufen.

Dorunner konnt e Sonndeg awer just mat enger "virtueller Commemoratioun", dat heescht mat Videomessagen, erënnert ginn.

Am fréiere Konzentratiounslager Bergen-Belsen an Niedersachsen gouf et eng Zeremonie am klenge Krees, ma déi grouss Zeremonie, op déi iwwer 5.000 Leit invitéiert waren, gouf op den 18. Abrëll dat anert Joer verluecht.