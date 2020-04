Zu Essen an Däitschland ass ee Sträit tëscht Jugendlechen eskaléiert, um Enn ass ee 14-Järege gestuerwen. D'Hannergrënn si bis ewell onkloer.

Bei engem Sträit bei engem Busarrêt zu Essen ass ee 14 Joer ale Jong mat engem Messer déidlech blesséiert ginn. Wéi d'Police an de Parquet matgedeelt hunn, ass de Jugendlechen an der Klinick u sengen uerge Blessure gestuerwen.

D'Beamten hunn an der Géigend vum Verbriechen ee 17 Joer ale Mann virleefeg festgeholl. Hie gëtt verdächtegt, dee 14 Joer ale Bouf erstach ze hunn.

Éischten Informatiounen no waren déi Jugendlech an engem Grupp mat e puer Persounen ënnerwee. Op eemol wär et zu enger Ausernanersetzung komm. De Sträit ass eskaléiert an de 17-Järegen huet dee méi Jonken eng Kéier mam Messer an den Uewerkierper gepickt.

Wisou et zum Sträit komm ass, ass bis ewell nach net gewosst. D'Mordkommissioun ermëttelt.