Iwwert d'Motiv vum 51 Joer alen Täter ginn et keng Prezisiounen. Hie gouf no enger 12 Stonne laanger Course-Poursuite vun der Police erschoss.

D'Police war e Samschdeg den Owend Lokalzäit an d'Duerf Portapique geruff ginn, nodeem do e Mann ronderëm sech geschoss hat. Virun an am Haus eng ronn 100 Kilometer nërdlech vun der Provënzhaaptstad Halifax huet d'Police e puer Läiche fonnt.

Duerno koum et zu enger Verfolgungsjuegd duerch e puer Gemenge vun der Provënz Halifax, bei där d'Polizisten ëmmer nees op Gebaier gestouss sinn, déi a Flame stoungen.

E Sonndeg de Moie koum et dunn zum Zougrëff vun der Police, bei deem den 51 Joer alen Täter ëm d'Liewe komm ass. Hie war éischten Informatiounen no een Zänntechniker. Seng Affer huet en op d'mannst zum Deel wuel per Zoufall ausgewielt. 16 Mënsche si wéi gesot ëm d'Liewe komm. Ënnert den Doudegen ass och eng 23 Joer jonk Polizistin.