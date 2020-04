En Dag, dee virun allem an den USA gäre mol mat engem Joint gefeiert gëtt: de Welt-Cannabis-Dag.

Den 20. Abrëll, ofgekierzt ënnert der Schreifweis 4/20, treffe sech all Joer, an Net-Corona-Zäite wuel verstanen, dausende vu Marihuana-Frënn am Golden Gate Park, fir zesummen um 16.20 Auer en Joint ze fëmmen.

An der virtueller Welt vun de Smartphone-Appe gewënnt dës Trend-Drog ëmmer méi u Beléiftheet: op legaler Basis kann een nämlech online Som kafen, Planze bewässeren an déi dréche Blieder verkafen.