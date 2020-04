Am Fleegeheem vu Mars-la-Tour, no bei Metz, wieren an de leschten zwou Wochen 22 infizéiert Residentë gestuerwen, vun 51 Leit, déi do wunnen.

Dat huet d'Directrice vum Heem confirméiert. Och 19 Aide-soignantë wiere mam Coronavirus infizéiert an den Ament net méi op der Schaff.