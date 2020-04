Esou kascht déi amerikanesch WTI nach 14,90 Dollar de Barrel, d'Nordseezort Brent 27,23 Dollar.

D'Corona-Kris léist den Uelegpräis weider falen, obwuel vill Länner, wou den Ueleg gewonne gëtt, sech eens sinn, d'Produktioun erofzeschrauwen. Wéinst der Kris ass aktuell d'Nofro just geréng.

Fir dogéint virzegoen, hunn d'OPEC-Länner sech gëeenegt, nach eng Kéier manner Ueleg ze produzéiere. An ass domadder déi gréissten Drosselung an der Geschicht vun dëser Industrie. Am Mee wëll een 10 Millioune Barrel pro Dag (1 Barrel sinn 159 Liter) manner produzéieren an och vum Juni u soll d'Produktioun fir op d'mannst 2 Joer weider gedrosselt bleiwen.

Nieft der Corona-Kris spillt awer och de Präiskrich tëscht Russland a Saudi-Arabien eng Roll, wisou de Barrel an domadder all d'Produiten, déi drunhänken, aktuell esou gënschteg sinn.